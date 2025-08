Select

A select component built on Radix UI primitives for choosing from a list of options.

Import

Code Code import { Select, SelectContent, SelectItem, SelectTrigger, SelectValue, } from "zudoku/ui/Select" ;

Components

The Select component consists of several sub-components:

Select - The main container (root)

SelectTrigger - Button that opens the select menu

SelectValue - Displays the selected value

SelectContent - The dropdown content container

SelectItem - Individual selectable option

SelectLabel - Section labels within the dropdown

SelectSeparator - Visual separator between groups

SelectGroup - Groups related items together

Basic Usage

Select a fruit

Code Code < Select > < SelectTrigger className = "w-[180px]" > < SelectValue placeholder = "Select a fruit" /> </ SelectTrigger > < SelectContent > < SelectItem value = "apple" >Apple</ SelectItem > < SelectItem value = "banana" >Banana</ SelectItem > < SelectItem value = "blueberry" >Blueberry</ SelectItem > < SelectItem value = "grapes" >Grapes</ SelectItem > < SelectItem value = "pineapple" >Pineapple</ SelectItem > </ SelectContent > </ Select >

With Labels and Groups

Select a timezone

Code Code < Select > < SelectTrigger className = "w-[280px]" > < SelectValue placeholder = "Select a timezone" /> </ SelectTrigger > < SelectContent > < SelectGroup > < SelectLabel >North America</ SelectLabel > < SelectItem value = "est" >Eastern Standard Time (EST)</ SelectItem > < SelectItem value = "cst" >Central Standard Time (CST)</ SelectItem > < SelectItem value = "mst" >Mountain Standard Time (MST)</ SelectItem > < SelectItem value = "pst" >Pacific Standard Time (PST)</ SelectItem > < SelectItem value = "akst" >Alaska Standard Time (AKST)</ SelectItem > < SelectItem value = "hst" >Hawaii Standard Time (HST)</ SelectItem > </ SelectGroup > < SelectSeparator /> < SelectGroup > < SelectLabel >Europe & Africa</ SelectLabel > < SelectItem value = "gmt" >Greenwich Mean Time (GMT)</ SelectItem > < SelectItem value = "cet" >Central European Time (CET)</ SelectItem > < SelectItem value = "eet" >Eastern European Time (EET)</ SelectItem > < SelectItem value = "west" >Western European Summer Time (WEST)</ SelectItem > < SelectItem value = "cat" >Central Africa Time (CAT)</ SelectItem > < SelectItem value = "eat" >East Africa Time (EAT)</ SelectItem > </ SelectGroup > </ SelectContent > </ Select >

With Label

Framework Select

Code Code < div className = "grid w-full max-w-sm items-center gap-1.5" > < Label htmlFor = "framework" >Framework</ Label > < Select > < SelectTrigger id = "framework" > < SelectValue placeholder = "Select" /> </ SelectTrigger > < SelectContent position = "popper" > < SelectItem value = "next" >Next.js</ SelectItem > < SelectItem value = "sveltekit" >SvelteKit</ SelectItem > < SelectItem value = "nuxt" >Nuxt.js</ SelectItem > < SelectItem value = "remix" >Remix</ SelectItem > < SelectItem value = "astro" >Astro</ SelectItem > </ SelectContent > </ Select > </ div >

Features

Keyboard Navigation: Full keyboard support for navigation and selection

Accessibility: Proper ARIA attributes and screen reader support

Controlled/Uncontrolled: Can be used with or without state management

Searchable: Built-in search functionality when typing

: Built-in search functionality when typing Custom Positioning: Flexible positioning options