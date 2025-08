Tooltip

A tooltip component built on Radix UI primitives for displaying helpful information on hover or focus.

Import

Code Code import { Tooltip, TooltipContent, TooltipProvider, TooltipTrigger, TooltipArrow, } from "zudoku/ui/Tooltip" ;

Components

The Tooltip component consists of several sub-components:

- Provides context for tooltip behavior Tooltip - The main container (root)

Basic Usage

Hover

Code Code < TooltipProvider > < Tooltip > < TooltipTrigger asChild > < Button variant = "outline" >Hover</ Button > </ TooltipTrigger > < TooltipContent > < p >Add to library</ p > </ TooltipContent > </ Tooltip > </ TooltipProvider >

With Arrow

Hover for tooltip with arrow

Code Code < TooltipProvider > < Tooltip > < TooltipTrigger asChild > < Button variant = "outline" >Hover for tooltip with arrow</ Button > </ TooltipTrigger > < TooltipContent > < p >Add to library</ p > < TooltipArrow /> </ TooltipContent > </ Tooltip > </ TooltipProvider >

Different Sides

Top Right Bottom Left

Code Code < TooltipProvider > < div className = "flex gap-2" > < Tooltip > < TooltipTrigger asChild > < Button variant = "outline" >Top</ Button > </ TooltipTrigger > < TooltipContent side = "top" > < p >Top tooltip</ p > </ TooltipContent > </ Tooltip > < Tooltip > < TooltipTrigger asChild > < Button variant = "outline" >Right</ Button > </ TooltipTrigger > < TooltipContent side = "right" > < p >Right tooltip</ p > </ TooltipContent > </ Tooltip > < Tooltip > < TooltipTrigger asChild > < Button variant = "outline" >Bottom</ Button > </ TooltipTrigger > < TooltipContent side = "bottom" > < p >Bottom tooltip</ p > </ TooltipContent > </ Tooltip > < Tooltip > < TooltipTrigger asChild > < Button variant = "outline" >Left</ Button > </ TooltipTrigger > < TooltipContent side = "left" > < p >Left tooltip</ p > </ TooltipContent > </ Tooltip > </ div > </ TooltipProvider >

Global Provider

For multiple tooltips, wrap your app with TooltipProvider :

Code Code function App () { return < TooltipProvider >{ /* Your app content with tooltips */ }</ TooltipProvider >; }

Features

Keyboard Navigation : Accessible via keyboard focus

: Accessible via keyboard focus Positioning : Smart positioning to stay within viewport

: Smart positioning to stay within viewport Delay Control : Configurable show/hide delays

: Configurable show/hide delays Animation : Smooth enter/exit animations

: Smooth enter/exit animations Accessibility: Full screen reader and keyboard support