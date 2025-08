Documentation Secret

The Secret component can be used to display secrets, typically API keys, in your Zudoku application.

Import

Code Code import { Secret } from "zudoku/ui/Secret" ;

Usage

Code Code < Secret secret = "pkcd_this-is-a-never-01K1DASDXXQDA9S6GKASKYAFSDH" status = "active" preview = { 5 } onCopy = {( secret ) => { console. log ( "Copied secret:" , secret); }} onReveal = {( revealed ) => { console. log ( "Revealed:" , revealed); }} />

•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• AFSDH •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• YSDXX •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• E5KAS •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• 1SFSR •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• 1SFSR •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• KASKY Client ID client-id-01985b58-d7af-71eb-a27e-b2062935ece4 Client Secret •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• KASKY