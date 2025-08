Form Button

A flexible button component with multiple variants and sizes for different use cases.

Import

Code Code import { Button } from "zudoku/ui/Button" ;

Variants

Default

Default Button

Code Code < Button variant = "default" >Default Button</ Button >

Destructive

Delete

Code Code < Button variant = "destructive" >Delete</ Button >

Outline

Outline Button

Code Code < Button variant = "outline" >Outline Button</ Button >

Secondary

Secondary

Code Code < Button variant = "secondary" >Secondary</ Button >

Ghost

Ghost Button

Code Code < Button variant = "ghost" >Ghost Button</ Button >

Link

Link Button

Code Code < Button variant = "link" >Link Button</ Button >

Sizes

Default Size

Default Size

Code Code < Button size = "default" >Default Size</ Button >

Small

Small Button

Code Code < Button size = "sm" >Small Button</ Button >

Large

Large Button

Code Code < Button size = "lg" >Large Button</ Button >

Extra Large

Extra Large

Code Code < Button size = "xl" >Extra Large</ Button >

Icon

Code Code < Button size = "icon" > < PopcornIcon size = { 16 } /> </ Button >

As Child

Use the asChild prop to render the button as a different element while maintaining button styling:

Code Code < Button asChild > < a href = "/link" >Link as Button</ a > </ Button >

Custom Styling

The Button component accepts all standard button HTML attributes and can be customized with additional className:

Code Code < Button className = "w-full" variant = "outline" > Full Width Button </ Button >