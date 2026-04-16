Copy page Supported Extensions x-code-samples

Use x-code-samples (or x-codeSamples ) to provide custom code snippets for an API operation. When present, these samples appear in the sidecar panel alongside the auto-generated request examples.

Location

The extension is added at the Operation Object level.

Option Type Description x-code-samples [Code Sample Object] Array of custom code samples. x-codeSamples [Code Sample Object] Alias for x-code-samples .

Code Sample Object

Property Type Required Description lang string Yes Language identifier used for syntax highlighting. label string No Display label for the tab. Defaults to lang value. source string Yes The code snippet content.

Example

Code Code paths : /users : get : summary : List users x-code-samples : - lang : curl label : cURL source : | curl -X GET https://api.example.com/users \ -H "Authorization: Bearer $TOKEN" - lang : python label : Python source : | import requests response = requests.get( "https://api.example.com/users", headers={"Authorization": f"Bearer {token}"}, ) - lang : javascript label : JavaScript source : | const response = await fetch("https://api.example.com/users", { headers: { Authorization: `Bearer ${token}` }, }); responses : "200" : description : Successful response